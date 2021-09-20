30-летний колумбиец в текущем сезоне еще не провел ни одного матча на клубном уровне. Причина довольно проста – игрок не входит в планы главного тренер Рафаэля Бенитеса.

Хамес получил вариант переезда в Турцию

Как сообщает Sky Sports, Хамес продолжает искать варианты бегства из Гудисон Парк. Одним из таких является катарский клуб, с которым Родригес ведет переговоры. Этот переход является достаточно вероятным, ведь трансферное окно в Катаре закрывается 30 сентября. Ранее в услугах колумбийца были заинтересованы Ньюкасл, Порту и Истанбул Башакшехир.

Напомним, атакующий хавбек перебрался в Эвертон прошлой осенью на правах свободного агента из мадридского Реала. Хамес неплохо виступал под руководством Карло Анчелотти – 26 матчей, 6 голов и 9 ассистов.

Ювентус вже у зоні вильоту, невдачі Гвардіоли і Моурінью, Баварія лякає Динамо, а Мессі каламутить воду – огляд вікенду