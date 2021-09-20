30-річний колумбієць у поточному сезоні ще не провів жодного матчу на клубному рівні. Причина доволі проста – гравець не входить у плани головного тренер Рафаеля Бенітеса.

Хамес отримав варіант переїзду до Туреччини

Як повідомляє Sky Sports, Хамес продовжує шукати варіанти втечі з Гудісон Парк. Одним із таких є катарський клуб, з яким Родрігес веде перемовини. Цей перехід є досить ймовірним, адже трансферне вікно у Катарі закривається 30 вересня. Раніше у послугах колумбійця були зацікавлені Ньюкасл, Порту й Істанбул Башакшехір.

Нагадаємо, атакувальний хавбек перебрався в Евертон минулої осені на правах вільного агента з мадридського Реала. Хамес непогано виступав під керівництвом Карло Анчелотті – 26 матчів, 6 голів і 9 асистів.

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