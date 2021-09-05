Атакующий хавбек попал на радары турецкого гранда, сообщает журналист Яджиз Сабункуглу в своем твиттере.

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Летнее трансферное окно в местной Суперлиге открыто до 8 сентября. Истанбул Башакшехир стремится усилить состав после провального сезона 2020/21, когда стамбульцы финишировали на 12-й строчке чемпионата. Хамес якобы уже получил предложение о переходе, но переговоры затрудняет самоизоляция колумбийца из-за COVID-19.

К слову, в прошлом сезоне Хамес Родригес провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач. Однако, новый тренер "ирисок" Рафа Бенитес отказался от услуг латиноамериканца.

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