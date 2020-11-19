Национальная команда Колумбии была разбита Эквадором со счетом 1:6 в матче отбора ЧМ-2022. Сразу после поединка в раздевалке состоялся разбор полетов между Хамесом Родригесом и Жефферрсоном Лерма.

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Как информирует Marca, игроки вступили в спор, который завершилась дракой – это может негативно повлиять на дальнейшую атмосферу в команде. Пока никаких комментариев относительно этой ситуации от официальных лиц сборной Колумбии или самих участников нет.

Заметим, сокрушительное поражение от Эквадора опустило Колумбию на седьмую строчку. Следующий матч в рамках отбора на ЧМ-2022 Хамес и Ко проведут аж 23 марта 2021-го против Бразилии.

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