"Когда мы подписали Хамеса, все переживали за его физическое состояние и за то, как он будет справляться с интенсивностью игры в Премьер-лиге. Знаете, сколько спринтов у него было в четырех первых матчах? Семь! Результативных передач и голов у него было больше, чем спринтов. О чем тут говорить? Чего мы ожидаем от игрока на поле?

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Когда я работал в Милане, мы взяли Роналдо. Когда он приехал, то весил 100 кг. Перед первым матчем я сказал ему: "Ты знаешь, что я не могу выпустить тебя. Тебе нужно сбросить вес". Он ответил: "Чего вы хотите от меня на поле? Чтобы я забивал или бегал? Если хотите, чтобы я бегал, оставьте меня на скамейке, если хотите голов, то выпустите меня на поле!" Я выпустил его. Он не бегал, но забил два гола. С Хамесом та же история", – цитирует Анчелотти France Football.

Напомним, колумбиец ярко ворвался в английский футбол. После перехода из мадридского Реала Хамес в шести матчах АПЛ забил за Эвертон 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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