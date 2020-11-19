Національна команда Колумбії була вщент розбита Еквадором з рахунком 1:6 у матчі відбору ЧС-2022. Одразу після поєдинку у роздягальні відбувся розбір польотів між Хамесом Родрігесом та Жефферрсоном Лерма.

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Як інформує Marca, гравці вступили у суперечку, яка завершилась бійкою – це може негативно вплинути на подальшу атмосферу в команді. Наразі жодних коментарів щодо цієї ситуації від офіційних осіб збірної Колумбії чи самих учасників немає.

Зауважимо, нищівна поразка від Еквадору опустила Колумбію на сьому сходинку. Наступний матч в рамках відбору на ЧС-2022 Хамес і Ко проведуть аж 23 березня 2021-го проти Бразилії.

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