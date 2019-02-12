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Хамес хочет вернуться в Реал

12 февраля 17:46 82 Читати українською
Хамес хочет вернуться в Реал
Хамес Родригес / Фото: соцсети

Хавбек Реала Хамес Родиргес, выступающий на правах аренды за Баварию, хочет вернуться в расположение "сливочных".

Полузащитник Баварии Хамес Родригес хочет вернуться в Реал, сообщает Marca.

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Мюнхенский клуб имеет право до 15 июня выкупить 27-летнего колумбийца за 42 миллиона евро. Однако Хамес дал понять руководству Баварии, что не хотел бы оставаться в клубе.

Зимой игрок мог перейти в Арсенал, но трансфер в АПЛ также не привлекает Хамеса, который хотел бы выступать в Мадриде.

Если Реал решит не оставлять у себя Хамеса, то он может провести переговоры с Ювентусом, куда его уже звал форвард Криштиану Роналду.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Бавария Бавария Германия Хамес Родригес Хамес Родригес
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