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Хамес хоче повернутися у Реал

12 лютого 17:46 379 Читать на русском
Хамес хоче повернутися у Реал
Хамес Родрігес / Фото: соцмережі

Хавбек Реала Хамес Родіргес, який виступає на правах оренди за Баварію, хоче повернутися у розташування "вершкових".

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес хоче повернутися у Реал, повідомляє Marca.

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Мюнхенський клуб має право до 15 червня викупити 27-річного колумбійця за 42 мільйони євро. Однак Хамес дав зрозуміти керівництву Баварії, що не хотів би залишатися в клубі.

Взимку гравець міг перейти в Арсенал, але трансфер в АПЛ також не приваблює Хамеса, який хотів би виступати в Мадриді.

Якщо Реал вирішить не залишати у себе Хамеса, то він може провести переговори з Ювентусом, куди його вже кликав форвард Кріштіану Роналду.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Баварія Баварія Німеччина Хамес Родрігес Хамес Родрігес
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