Хамес хоче повернутися у Реал

Хавбек Реала Хамес Родіргес, який виступає на правах оренди за Баварію, хоче повернутися у розташування "вершкових".

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес хоче повернутися у Реал, повідомляє Marca.

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Мюнхенський клуб має право до 15 червня викупити 27-річного колумбійця за 42 мільйони євро. Однак Хамес дав зрозуміти керівництву Баварії, що не хотів би залишатися в клубі.

Взимку гравець міг перейти в Арсенал, але трансфер в АПЛ також не приваблює Хамеса, який хотів би виступати в Мадриді.

Якщо Реал вирішить не залишати у себе Хамеса, то він може провести переговори з Ювентусом, куди його вже кликав форвард Кріштіану Роналду.

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