Проблемы полузащитника Хамеса Родригеса в английской Премьер-лиге близки к завершению. Колумбиец продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Латиноамериканский хавбек договорился о переходе в Аль-Райян, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ференцварош подписал бронзового призера ЧМ-2010

Катарский гранд согласовал трансфер с Эвертоном. Хамес успешно прошел медосмотр и готовится покинуть Европу после 11 лет выступлений в Португалии, Франции, Испании, Германии и Англии. Аль-Райан анонсировал приезд 30-летнего колумбийца специальным роликом.

К слову, в прошлом сезоне Хамес Родригес провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач. Однако, новый тренер "ирисок" Рафа Бенитес отказался от его услуг.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021