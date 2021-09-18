Ференцварош подписал бронзового призера ЧМ-2010
15:46 - Читати українською
Боснийско-немецкий полузащитник Марко Марин продолжит карьеру в Венгрии.
Марин на правах свободного агента подписал контракт с Ференцварошем, информирует официальный сайт клуба. В последние сезоны он выступал в чемпионате Саудовской Аравии за Аль-Ахли и Аль-Раэд.
Марко 10 лет назад считался очень перспективным футболистом, играя за Боруссию М и Вердер. Но после трансфера в Челси карьера "немецкого Месси" покатилась вниз. В 2010-м Марин взял бронзовые медали на чемпионате мира.
Напомним, что Сергей Ребров вывел Ференцварош на новый уровень, а сейчас команду тренирует австрийский специалист Петер Штёгер.
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