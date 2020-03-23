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Халк женился на племяннице бывшей жены – фото соблазнительницы

21:28 209 Читати українською
Халк женился на племяннице бывшей жены – фото соблазнительницы
Халк с экс-супругой Ирен / Фото из открытых источников

Бразильский форвард Халк стал главным героем локальной "Санта-Барбары".

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Эта история могла быть вполне стандартной, если бы не факт, что новая пассия Халка является племянницей бывшей жены бразильца Ирен, с которой он расстался лишь год назад. Пара провела вместе 12 лет, они воспитывают троих детей.

Вашему вниманию фото молодой жены бразильца.

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Допис, поширений CAMILA ÂNGELO (@camiilaangelooficial)

Допис, поширений CAMILA ÂNGELO (@camiilaangelooficial)

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