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Соблазнительная девушка звезды Интера вытеснила из Милана Ванду Нару, или Почему стоит волноваться жене Месси

16 марта 22:00 229 Читати українською
Соблазнительная девушка звезды Интера вытеснила из Милана Ванду Нару, или Почему стоит волноваться жене Месси
Августина Гандольфо и Лаутаро Мартинес / Фото из открытых источников

Оказывается, прекрасные пассии звездных футболистов также между собой ведут борьбу за место "стартовом составе".

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес громко заявил о себе в нынешнем сезоне, а вместе с ним под свет софитов также попала его очаровательная девушка Августина Гандольфо.

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Аргентинская модель покорила сердце талантливого форварда еще во время его выступлений за Расинг. После переезда в Европу Лаутаро сразу попал под крыло своего соотечественника Мауро Икарди, а его одиозная жена-агент Ванда Нара подружилась с Гандольфо. После скандала с руководством Интера и переходом в ПСЖ вместе с Икарди в Париж переехала и Нара, оставив место королевы Джузеппе Меацца вакантным.

Фанаты Интера сразу нашли замену Ванде, увеличив количество подписчиков любимой Мартинеса в Instagram, и стоит отдать должное, заслуженно, ведь девушка поражает своей красотой. На фоне слухов о потенциальном переходе Лаутаро в Барселону на Камп Ноу может возникнуть новый закулисный конфликт. Теперь Августину будеть ожидать знакомство Антонеллой Рокуццо, женой другой аргентинской звезды.

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