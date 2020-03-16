Соблазнительная девушка звезды Интера вытеснила из Милана Ванду Нару, или Почему стоит волноваться жене Месси

Оказывается, прекрасные пассии звездных футболистов также между собой ведут борьбу за место "стартовом составе".

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес громко заявил о себе в нынешнем сезоне, а вместе с ним под свет софитов также попала его очаровательная девушка Августина Гандольфо.

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Аргентинская модель покорила сердце талантливого форварда еще во время его выступлений за Расинг. После переезда в Европу Лаутаро сразу попал под крыло своего соотечественника Мауро Икарди, а его одиозная жена-агент Ванда Нара подружилась с Гандольфо. После скандала с руководством Интера и переходом в ПСЖ вместе с Икарди в Париж переехала и Нара, оставив место королевы Джузеппе Меацца вакантным.

Фанаты Интера сразу нашли замену Ванде, увеличив количество подписчиков любимой Мартинеса в Instagram, и стоит отдать должное, заслуженно, ведь девушка поражает своей красотой. На фоне слухов о потенциальном переходе Лаутаро в Барселону на Камп Ноу может возникнуть новый закулисный конфликт. Теперь Августину будеть ожидать знакомство Антонеллой Рокуццо, женой другой аргентинской звезды.

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