Марез развелся с женой – новая спутница алжирца встречалась с Агуэро, а ее отец играл за Манчестер Сити

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез решил начать новые отношения, ради чего бросил свою жену, которая родила ему двоих детей.

Алжирский вингер "горожан" Рияд Марез развелся со своей женой Ритой Джохал, в браке с которой состоял с 2015 года. За это время у супругов родились две дочери, но это не уберегло отношения. Новой пассией 28-летнего Мареза стала Тэйлор Уорд – английская модель, моложе его на 6 лет. Она является дочерью Доун Уорд – звезды одного из популярных британских реалити-шоу, – и Эшли Уорда (экс-футболиста, который в свое время находился в системе Манчестер Сити, правда, провел лишь 1 матч за первую команду).

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На днях Марез устроил свидание с Тэйлор, на котором присутствовали близкие друзья девушки. Для этого вингер Манчестер Сити арендовал отдельную VIP-комнату в элитном развлекательном комплекте города. Это обошлось ему в 5 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

Раньше девушка отказывалась встречаться с Марезом, но изменила свое решение после развода алжирца с супругой. Интересно, что еще в прошлом году Тэйлор находилась в отношениях с лидером Манчестер Сити – Серхио Агуэро.

К слову, в прошлом году разгорелся скандал вокруг жены Мареза, которая в ночных клубах заигрывала с боксерами – в частности, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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