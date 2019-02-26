Ференцварош вышел в четвертьфинал Кубка Венгрии – команда Реброва забила в ворота Кишварды ударом с середины поля

Кишварда дома сыграла вничью с Ференцварошем в матче 1/8 финала Кубка Венгрии.
Кубок Венгрии, 1/8 финала
Кишварда – Ференцварош – 1:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Илич, 67 (п) – Фонтес, 33
Команда Сергея Реброва открыла счет в первом тайме. Фернандо Фонтес создал настоящий шедевр – аргентинец нанес точный удар с середины поля. Кишварда смогла отыграться в середине второй половины. Брана Илич спокойно реализовал пенальти.
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Команда Реброва благодаря результату первого матча (2:0) сыграет в следующем раунде турнира.
Полузащитник гостей Игорь Харатин провел на поле 53 минуты. Другой украинец Богдан Мельник сыграл за Кишварду весь матч.
Кишварда – Ференцварош – 1:1: Гол Фонтаса
Кишварда – Ференцварош – 1:1: Гол Илича