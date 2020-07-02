Хакими официально стал игроком Интера

Защитник Ашраф Хакими, отыгравший сезон 2019/20 в составе дортмундской Боруссии, завершил переход из мадридского Реала в миланский Интер.

21-летний марокканец перебрался в стан "нерадзурри", сообщает официальный сайт клуба.

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Хакими подписал с Интером контракт на 5 лет. По неофициальным данным, защитник будет зарабатывать в Италии 5 млн евро в год. Трансфер Хакими из Реала стоил миланцам ориентировочно 40 млн в евровалюте. Еще 5 млн предусмотрены для мадридцев в качестве бонусов.

Ашраф Хакими является воспитанником "сливочных", но провел за первую команду всего 17 матчей в различных соревнованиях (2 гола). Сезон 2019/20 он отыграл за Боруссию Д. В составе "шмелей" защитник успел провести 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

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