toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Голепад в видеообзоре матча Интер – Брешия – 6:0

2 июля 10:54 - Читати українською
Голепад в видеообзоре матча Интер – Брешия – 6:0
Интер – Брешия / Фото ФК Интер

Интер принимал Брешию в рамках 29-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

5’ Эшли Янг
20’ Алексис Санчес
45’ Данило Д'Амброзио
52’ Роберто Гальярдини
84’ Кристиан Эриксен
88’ Антонио Кандрева
 
5’ Эшли Янг
20’ Алексис Санчес
45’ Данило Д'Амброзио
52’ Роберто Гальярдини
84’ Кристиан Эриксен
88’ Антонио Кандрева

Еще в первом тайме хозяева заставили голкипера Брешии трижды доставать мяч из сетки ворот, отличались Янг, Санчес, Д'Амброзио.

Гасперини разочарован потерей Малиновского накануне матча против Наполи

После перерыва рисунок игры не изменился, не изменяя традициям первой половины игры, миланцы отгрузили сопернику еще три мяча, на этот раз героями стали Гальярдини, Эриксен и Кандрева.

После 29-ти туров Интер расположил на третьей строчке, отставая от Ювентуса на 8 очков. Брешия осталась на последней строчке без особых шансов на спасение.

Милан на последних секундах вырвал ничью у СПАЛа, Лечче уступил Сампдории, Интер уничтожил Брешию: Серия А, 29 тур

Источник: ТК Футбол
blog_ava
Райола нашел для Балотелли клуб за океаном
00:41
371
Теги
Италия Видеоновости Интер Интер Брешия Брешия Интер - Брешия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
37
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук