Голепад в видеообзоре матча Интер – Брешия – 6:0

Интер принимал Брешию в рамках 29-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Еще в первом тайме хозяева заставили голкипера Брешии трижды доставать мяч из сетки ворот, отличались Янг, Санчес, Д'Амброзио.

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После перерыва рисунок игры не изменился, не изменяя традициям первой половины игры, миланцы отгрузили сопернику еще три мяча, на этот раз героями стали Гальярдини, Эриксен и Кандрева.

После 29-ти туров Интер расположил на третьей строчке, отставая от Ювентуса на 8 очков. Брешия осталась на последней строчке без особых шансов на спасение.

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