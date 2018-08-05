Хайнкес получил звание лучшего тренера года в Германии

Определился лучший тренер прошлого сезона в Германии по версии авторитетного издания Kicker.
Юпп Хайнкес, который на один сезон возобновил тренерскую деятельность и выиграл очередное чемпионство с Баварией, стал лучшим тренером Германии по итогам прошлого года, сообщает Kicker.
Хайнкес победил в ежегодном голосовании членов местной Ассоциации спортивных журналистов.
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73-летний специалист набрал 91 голос и только на два голоса опередил наставника Шальке Доменико Тадеско (89 голосов). Третьим стал новоиспеченный коуч Баварии Нико Ковач, который набрал 77 голосов журналистов.
К слову, Юпп Хайнкес был вынужден возобновить тренерскую карьеру после ухода с тренерского мостика мюнхенцев Карло Анчелотти.
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