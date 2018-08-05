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Бавария обновила трибуны Альянц-Арены

12:36 68 Читати українською
Бавария обновила трибуны Альянц-Арены
Обновленные трибуны Альянц-Арены / ФК Бавария Мюнхен

Бавария нанесла логотип и девиз клуба на трибуны домашнего стадиона Альянц-Арена.

Бавария в своих клубных соцсетях опубликовала фотографии и видео обновленных трибун Альянц-Арены.

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Мюнхенцы нанесли на сиденья собственную эмблему, а также надпись "Mia san mia" ("Мы те, кто мы есть"), которая является лозунгом клуба.

Уже через 3 недели "красные" начнут защиту титула чемпиона Германии. Соперником "рекордмайстера" будет Хоффенхайм.

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