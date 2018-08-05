Хайнкес здобув звання найкращого тренера року в Німеччині

Визначився найкращий тренер минулого сезону в Німеччині за версією авторитетного видання Kicker.

Юпп Хайнкес, який на один сезон відновив тренерську діяльність та здобув чергове чемпіонство з Баварією, став найкращим тренером Німеччини за підсумками минулого року, повідомляє Kicker.

Хайнкес переміг у щорічному голосуванні членів місцевої Асоціації спортивних журналістів.

Кроос визнаний найкращим футболістом року в Німеччині

73-річний фахівець набрав 91 голос та лише на два голоси випередив наставника Шальке Доменіко Тадеско (89 голосів). Третім став новоспечений коуч Баварії Ніко Ковач, який набрав 77 голосів журналістів.

До слова, Юпп Хайнкес був змушений відновити тренерську кар'єру після відставки з тренерського містка мюнхенців Карло Анчелотті.

Баварія оновила трибуни Альянц-Арени