toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ КАРПАТИ - ОЛІМПІК ТРАНСФЕРИ

Хайнкес здобув звання найкращого тренера року в Німеччині

17:12 67 Читать на русском
Хайнкес здобув звання найкращого тренера року в Німеччині
Юпп Хайнкес / фото з соцмереж

Визначився найкращий тренер минулого сезону в Німеччині за версією авторитетного видання Kicker.

Юпп Хайнкес, який на один сезон відновив тренерську діяльність та здобув чергове чемпіонство з Баварією, став найкращим тренером Німеччини за підсумками минулого року, повідомляє Kicker.

Хайнкес переміг у щорічному голосуванні членів місцевої Асоціації спортивних журналістів.

Кроос визнаний найкращим футболістом року в Німеччині

73-річний фахівець набрав 91 голос та лише на два голоси випередив наставника Шальке Доменіко Тадеско (89 голосів). Третім став новоспечений коуч Баварії Ніко Ковач, який набрав 77 голосів журналістів.

До слова, Юпп Хайнкес був змушений відновити тренерську кар'єру після відставки з тренерського містка мюнхенців Карло Анчелотті.

Баварія оновила трибуни Альянц-Арени

Теги
Німеччина Юпп Хайнкес Юпп Хайнкес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Девіч перейшов у Сабах
    Світ — 15:23701 Девіч перейшов у Сабах
32
хв
Арсенал-Київ
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук