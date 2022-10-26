Бывший защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце нашёл новую тренерскую работу – он возглавил Ньюэллс Олд Бойз. Об этом информирует официальный Твиттер клуба из Росарио.

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Хайнце является легендой для клуба, который воспитал Лионеля Месси. Габриэль начинал и завершал в нём свою игровую карьеру.

44-летний специалист заменил временно исполняющего обязанности главного тренера Адриана Кориа, который занимал эту должность с тех пор, как Хавьер Сангинетти подал в отставку в августе.

Предыдущим местом работы Хайнце была Атланта Юнайтед. Он был уволен оттуда в июле 2021 года, выиграв только два из своих 13 матчей. Ранее Хайнце работал тренером в аргентинских командах Годой Круз, Архентинос Хуниорс и Велес Сарсфилд.

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