Колишній захисник збірної Аргентини Габріель Хайнце знайшов нову тренерську роботу – він очолив Ньюеллс Олд Бойз. Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу з Росаріо.

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Хайнце є легендою для клубу, який виховав Ліонеля Мессі. Габріель розпочинав і завершував у ньому свою ігрову кар'єру.

44-річний фахівець замінив тимчасового виконувача обов'язків головного тренера Адріана Коріа, який обіймав цю посаду з того часу, як Хав'єр Сангінетті подав у відставку в серпні.

Попереднім місцем роботи Хайнце була Атланта Юнайтед. Він був звільнений звідти в липні 2021 року, вигравши лише два зі своїх 13 матчів. Раніше Хайнце працював тренером в аргентинських командах Годой Круз, Архентінос Хуніорс та Велес Сарсфілд.

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