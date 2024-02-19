Александр Хацкевич потерпел поражение в первом же матче в Польше. Обидчиком Заглембе Сосновец стал середняк первенства – Знич Прушкув.

Польша, Дивизион 1, 20-й тур

Заглембе Сосновец – Знич Прушкув – 0:1

Гол: Табара, 21

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Белорусский специалист Александр Хацкевич не сумел удачно стартовать на посту главного тренера Заглембе Сосновец во втором по силе дивизионе Польши. В дебютном матче его подопечные на своем поле минимально уступили команде Знич Прушкув.

Не помогли экс-тренеру Динамо и пятеро украинцев, которые в этот вечер вышли на поле. Вратарь Алексей Шевченко, защитник Алексей Быков и полузащитник Алексей Довгий оказались в стартовом составе, а защитник Артем Сухоцкий и вингер Артем Полярус пытались усилить игру после перерыва выходом на замену. Интересно, что ассистом в составе Знича отметился еще один украинец – полузащитник Юрий Ткачук.

Напомним, после 20-ти туров Заглембе в турнирной таблице остается последним, имея в своем активе 11 очков – безвыигрышная серия достигла уже 12 матчей.

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