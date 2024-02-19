Олександр Хацкевич зазнав поразки у першому ж матчі у Польщі. Кривдником Заглембє Сосновєц став середняк першості – Зніч Прушкув.

Польша, Дивізіон 1, 20-й тур

Заглембє Сосновєц – Зніч Прушкув – 0:1

Гол: Табара, 21

Український легіонер оформив гол+пас в Європі – відео феєрії від екс-вінгера збірної

Білоруський фахівець Олександр Хацкевич не зумів вдало стартувати на посаді головного тренера Заглембє Сосновєц у другому за силою дивізіоні Польщі. У дебютному матчі його підопічні на своєму полі мінімально поступились команді Зніч Прушкув.

Не допомогли екс-тренеру Динамо і п'ятеро українців, які цього вечора вийшли на поле. Воротар Олексій Шевченко, захисник Олексій Биков та півзахисник Олексій Довгий опинились у стартовому складі, а оборонець Артем Сухоцький та вінгер Артем Полярус намагались підсилити гру після перерви виходом на заміну. Цікаво, що асистом у складі Зніча відзначився ще один українець – півзахисник Юрій Ткачук.

Нагадаємо, після 20-ти турів Заглємбе у турнірній таблиці залишається останнім, маючи у своєму активі 11 очок – безвиграшна серія сягнула вже 12 матчів.

Український тренер з поразки дебютував у Європі – він програв візаві, який очолював 4 команди УПЛ