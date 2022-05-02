"После 4 апреля, когда освободили Бучу, все снова изменилось. Да, раньше понимали, что Россия – это враг, который пытается захватить Украину. Но случившееся в городках под Киевом...

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Российские солдаты, которые попадали в плен, говорили в начале войны: мол, мы не знали, что мы в Украине и что нас везут на войну. Но теперь видно, что они приехали в Украину ради сафари, ради того, чтобы уничтожить нацию. Когда они приезжали, им не нужно было захватывать города или завоевывать территорию, они пришли, чтобы уничтожить украинский народ, простых людей – детей, стариков, мужчин, женщин, тех, кто им попадался. Они воюют именно с гражданскими, они не воюют с ВСУ.

Это не люди – они просто оболочка в виде человека. И так сейчас русских воспринимают все украинцы, да и не только они, а и весь мир. Весь мир уже знает, что такое Россия, а что такое – Украина. Мне кажется, то, что Россия сейчас, в ХХІ веке, делает, еще хуже фашизма.

Я понимаю только одно: всего этого не может быть, но это произошло. Понятно, кому это нужно – нелюдю из Кремля или из бункера и его пособникам в красивых костюмах, словно в красивых обложках, внутри которых одно гнилье. А все остальные, кто выполняют эти приказы, просто не могут здраво оценивать ситуацию. Они не понимают, что воюют против таких же людей, как и они сами, только они – захватчики, а эти люди защищают свою страну, и они за нее умрут. Русские пришли, только чтобы грабить и убивать. Раньше говорили – "умом Россию не понять". Теперь же ее не только не понимают, но и ненавидят во всем мире", – сказал Хацкевич в интервью Наша Ніва.

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