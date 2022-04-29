"Изменил ли Лукашенко гимну Беларуси, в котором говорится, что "мы мирные люди"? Знаете, если президент страны не говорит на своем языке, то, думаю, он может и слов гимна до конца не понимать, что белорусы – все же мирные люди Если летят ракеты, взлетают самолеты из Беларуси, базируется тяжелая техника, артиллерия – то ты уже соучастник этого всего.

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Я видел Лукашенко один раз, это начинался отборочный цикл. Сказали, что он приедет на базу. Должна была быть вечерняя тренировка – это уже с 7 часов утра эту базу с миноискателями и собаками проверяли, в каждую комнату, в каждый ящик заглядывали, спрашивали, что и как. Понятно, что тренировка вовремя не началась. Это была моя единственная встреча с Лукашенко. Наверное, это был год 98-й.

Он считает, что руководит колхозом. В стране один президент, а все остальные должности, на которых работают чиновники, – это председатели. Понятно, что он будет озвучивать то, что выгодно и то, что хочет слышать его друг Путин. Люди понимают, что этот человек полностью принадлежит Путину", – рассказал Хацкевич в эфиреYouTube-канала Бомбардир.

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