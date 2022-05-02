"Після 4 квітня, коли звільнили Бучу, все знову змінилося. Так, раніше розуміли, що Росія – це ворог, який намагається захопити Україну. Але те, що трапилося у містечках під Києвом...

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Російські солдати, які потрапляли в полон, говорили на початку війни: мовляв, ми не знали, що ми в Україні, що нас везуть на війну. Але тепер видно, що вони приїхали в Україну заради сафарі, задля того, щоби знищити націю. Коли вони приїжджали, їм не потрібно було захоплювати міста чи завойовувати територію, вони прийшли, щоб знищити український народ, простих людей – дітей, людей похилого віку, чоловіків, жінок, тих, хто їм траплявся. Вони воюють саме з цивільними, вони не воюють зі ЗСУ.

Це не люди – вони просто оболонка у вигляді людини. І так зараз росіян сприймають усі українці, та й не лише вони, а й увесь світ. Весь світ уже знає, що таке Росія, а що таке Україна. Мені здається, те, що Росія зараз, у ХХІ столітті, робить ще гірше фашизму.

Я розумію тільки одне: все це не може бути, але це сталося. Зрозуміло, кому це потрібно – нелюду з Кремля чи з бункера та його посібникам у гарних костюмах, всередині яких одне гнилля. А решта тих, хто виконує ці накази, просто не можуть адекватно оцінювати ситуацію. Вони не розуміють, що воюють проти таких самих людей, як і вони самі, тільки вони загарбники, а ці люди захищають свою країну, і вони за неї помруть. Росіяни прийшли, аби грабувати і вбивати. Раніше говорили – "розумом Росію не зрозуміти". Тепер її не тільки не розуміють, а й ненавидять у всьому світі", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Наша Ніва.

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