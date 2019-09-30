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Цыганков: Супряга поехал в СК Днепр-1 набираться опыта, чтобы потом помочь Динамо

13:36 12 Читати українською
Цыганков: Супряга поехал в СК Днепр-1 набираться опыта, чтобы потом помочь Динамо
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Виктор Цыганков прокомментировал победу над СК Днепр-1 (2:0) в матче 9 тура УПЛ.

30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков
 
30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков

"Нелегкая игра была. СК Днепр-1 хорошо контролировал мяч, были у них предпосылки к забитому мячу, особенно в конце. В целом, добротная команда, занимает правильную позицию в таблице, поэтому и получился увлекательный матч.

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Принес ли пользу Супряга? Думаю, нападающему важно забивать. Если он сегодня не забил, возможно, не принес. Но опять же, он поехал туда набираться опыта, забивать голы, чтобы вернуться в Динамо и давать здесь результат.

Я себя настраиваю на каждый матч, чтобы выходить и забивать. Иногда получается, иногда нет. Продолжаю работать. Команда готовится к каждому матчу, у каждого свои задачи на поле. Удалось забить – это хорошо", – сказал Цыганков клубному YouTube-каналу.

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