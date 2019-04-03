Хацкевич розкритикував арбітра після матчу проти Зорі

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич поділився враженнями від матчу 23-го туру УПЛ між Зорею та Динамо.

"Рахунок на табло. Ми в цьому, як ви кажете, футбольному трилері вийшли переможцями. Насправді, матч складався важко, особливо перший тайм. Зоря виграла багато верхової боротьби, підборів. У нас цей компонент гри не виходив.

Зоря – Динамо – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Перший момент був у Русина. Нападник повинен реалізовувати такі моменти. Що стосується епізоду з падінням Русина в штрафному... Цей арбітр п'ять матчів не судив, хай би ще п'ять ігор не судив.

У таких матчах гра йде до гола. Так, ми пропустили перший м'яч, другий, потім вилучення... Але після вилучення ми нічого не стали змінювати, а лише перейшли на гру в три захисники, стали більше розкриватися, більше йти в атаку і змушувати оборону суперника помилятися. Вже у другому таймі своєю грою команда заслужила цей результат", – передає слова Хацкевича прес-служба киян.

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