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Хацкевич розкритикував арбітра після матчу проти Зорі

22:01 1247 Читать на русском
Хацкевич розкритикував арбітра після матчу проти Зорі
Олександр Хацкевич / ФК Динамо

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич поділився враженнями від матчу 23-го туру УПЛ між Зорею та Динамо.

32’ Олександр Караваєв
54’ Максим Білий
69’ Максим Білий
 
Тамаш Кадар 53’
Віталій Буяльський 59’
Віктор Циганков 63’
Віктор Циганков 82’

"Рахунок на табло. Ми в цьому, як ви кажете, футбольному трилері вийшли переможцями. Насправді, матч складався важко, особливо перший тайм. Зоря виграла багато верхової боротьби, підборів. У нас цей компонент гри не виходив.

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Перший момент був у Русина. Нападник повинен реалізовувати такі моменти. Що стосується епізоду з падінням Русина в штрафному... Цей арбітр п'ять матчів не судив, хай би ще п'ять ігор не судив.

У таких матчах гра йде до гола. Так, ми пропустили перший м'яч, другий, потім вилучення... Але після вилучення ми нічого не стали змінювати, а лише перейшли на гру в три захисники, стали більше розкриватися, більше йти в атаку і змушувати оборону суперника помилятися. Вже у другому таймі своєю грою команда заслужила цей результат", – передає слова Хацкевича прес-служба киян.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Зоря - Динамо Динамо Динамо
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