"Во-первых, если брать первый год, то команда больше была Сергея Реброва. Нам в том чемпионате не хватило матча, который мы не сыграли в Мариуполе.

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В следующем году началось серьезное омоложение команды. Ушли – Мораес, Мбокани, Кравец, Ярмоленко – это группа атаки. Также ушли Вида и Хачериди. Это полкоманды. Это индивидуально сильные игроки, лидеры в быту и на поле, которые давали результат. Когда приходит группа молодых ребят, начинаются качели. Отсюда и хорошие игры, которые у нас были и не очень", – сказал Хацкевич в интервью Sportarena.

Напомним, в 2017-м Динамо отказалось проводить выездной матч против Мариуполя из соображений безопасности – киевлянам засчитали техническое поражение.

Хацкевич возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы и был уволен после вылета "бело-синих" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов от Брюгге. Сейчас Хацкевич возглавляет российский Ротор.

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