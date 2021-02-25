"По-перше, якщо брати перший рік, то команда більше була Сергія Реброва. Нам в тому чемпіонаті не вистачило матчу, який ми не зіграли у Маріуполі.

Хацкевич висловив бажання знову очолити Динамо

Наступного року почалося серйозне омолодження команди. Пішли – Мораєс, Мбокані, Кравець, Ярмоленко – це група атаки. Також пішли Віда і Хачеріді. Це півкоманди. Це індивідуально сильні гравці, лідери у побуті і на полі, які давали результат. Коли приходить група молодих хлопців, починаються гойдалки. Звідси і хороші ігри, які у нас були і не дуже", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, у 2017-му Динамо відмовилося проводити виїзний матч проти Маріуполя з міркувань безпеки – киянам зарахували технічну поразку.

Хацкевич очолював Динамо з 2017 по 2019 роки та був звільнений після вильоту "біло-синіх" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге. Наразі Хацкевич очолює російський Ротор.

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