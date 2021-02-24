"Работа в Динамо? Период был непростой, но со временем все успокоилось. В любом месте работы, если ты работаешь в той области, в которой необходимо давать результат, ответственность и давление присутствуют. Но это дело, которое ты выбрал, и о выборе ты не жалеешь.

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Если бы пригласил Суркис, пошел ли бы в Динамо еще раз? Думаю, разговор можно было бы выстраивать несколько иначе, особенно в отношении требований, но почему бы и нет?", – отметил Хацкевич в интервью Sportarena.

Напомним, специалист возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы и был уволен после вылета киевлян в плей-офф квалификации Лиги чемпионов от Брюгге. Сейчас Хацкевич возглавляет российский Ротор.

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