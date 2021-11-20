"Миколенко и Шапаренко не только выдержали бы нагрузку, но и составили конкуренцию. Коля Шапаренко мог бы играть на позиции восьмерки, шестерки или скрытого плеймейкера.

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Буяльский тоже составил бы конкуренцию. Витя Цыганков? Ну здесь… Давайте откровенно. Какие матчи уровня Лиги чемпионов вам приходят в голову, в которых Цыганков приносил результат? Возможно, у него психологические проблемы. Есть матчи чемпионата, еврокубки, поединки сборной. Где-то он, возможно, начал выбирать, к каким матчам он может готовиться... Но это мое мнение. У Вити оно может быть другим", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Хацкевич возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы – за этот период он завоевал с командой 2 Суперкубка Украины, еще дважды становился серебряным призером УПЛ и один раз выходил в финал Кубка страны.

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