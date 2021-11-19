"Витя хорош на внутреннем рынке, и он определяет результат здесь. Он неплох был, когда ушел Андрей Ярмоленко, – сборы, сентябрь-октябрь-ноябрь он здорово прошел.

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Сначала играл слева, направо был Ярмоленко. Когда ушел Ярмола, он вернулся на свою позицию и здорово тогда отыграл. Совершенно другая мотивация – ты уже играешь на своей позиции, плюс я ему доверил капитанскую повязку. Потом уже после лета начались проблемы у Вити. На каком-то этапе он остановился.

Шальке давал за него 20 млн? У меня нет такой информации. Знаю, что итальянский клуб давал за него деньги достаточно серьезные, что сейчас имел вариант с Атлетико Мадрид. Почему он не состоялся – я не знаю. Возможно, не совпали цифры, как говорит Игорь Михайлович. Или факс не пришел", – рассказал Хацкевич в интервью YouTube-канала Пряма червона.

Отметим, что в текущем сезоне 24-летний Цыганков является лучшим бомбардиром Динамо, забив 9 голов в УПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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