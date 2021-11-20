"Миколенко та Шапаренко не лише витримали б навантаження, а й склали б конкуренцію. Коля Шапаренко міг би грати на позиції вісімки, шістки чи прихованого плеймейкера.

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Буяльський теж склав би конкуренцію. Вітя Циганков? Ну тут… Давайте відверто. Які матчі рівня Ліги чемпіонів вам спадають на думку, в яких Циганков приносив результат? Можливо у нього психологічні проблеми. Є матчі чемпіонату, єврокубки, поєдинки збірної. Десь він, можливо, почав вибирати, до яких матчів він може готуватися... Але це моя думка. У Віті вона може бути іншою", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, Хацкевич очолював Динамо з 2017 по 2019 роки – за цей період він здобув з командою 2 Суперкубки України, ще двічі ставав срібним призером УПЛ і одного разу виходив у фінал Кубка країни.

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