"За какую сборную мой сын Артем он будет заигран? Чтобы получить вызов, нужно стабильно играть в клубе. Он это прекрасно знает.

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Но если будет такой выбор, то будет решать он. И только он", – сказал Хацкевич для YouTube-канала Parimatch Belarus.

18-летний Артем Хацкевич находится в структуре Динамо, где пока выступал только за юношескую команду. Летом молодой полузащитник перебрался на правах аренды в Десну. Артём родился в Киеве, но имеет белорусское гражданство.

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