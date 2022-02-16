"За яку збірну мій син Артем він буде заграний? Щоб отримати виклик, потрібно стабільно грати в клубі. Він це прекрасно знає.

"Така пропозиція просто ніколи не надійде": Хацкевич висловився про можливість очолити Шахтар

Але якщо буде такий вибір, то вирішувати буде він. І тільки він", – сказав Хацкевич для YouTube-каналу Parimatch Belarus.

18-річний Артем Хацкевич перебуває у структурі Динамо, де поки виступав лише за юнацьку команду. Влітку молодий півзахисник перебрався на правах оренди до Десни. Артем народився у Києві, але має білоруське громадянство.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України