"Во-первых, что касается Шахтера, такое предложение просто никогда не поступит. Во-вторых, даже если такой вариант допустить гипотетически, понятно, как я отреагирую на него.

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Национальную команду должен возглавлять тренер, имеющий паспорт этой страны? Насчет сборной... Каждая федерация имеет свое видение. Я озвучил только свое мнение", – поделился Хацкевич в интервью Football.by.

Напомним, беларус возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы, а после успел еще поработать в российском Роторе, который покинул в марте 2021-го. Также он возглавлял сборную Беларуси с 2014 по 2016 годы.

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