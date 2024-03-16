Александр Хацкевич пока не может раскочегарить Заглембе, чтобы поднять его из дна турнирной таблицы. В очередном туре команда белоруса была разгромлена гданьской Лехией (0:4).

Польша, Дивизион 1, 24-й тур

Лехия – Заглембе Сосновец – 4:0

Голы: Нойгебауэр, 27 (п.), Мена, 50, Реми, 59 (аг.), Зявинский, 90+4

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Украинское дерби во втором дивизионе чемпионата Польши между лидером и аутсайдером завершилось логичной победой первых. В составе гданьской Лехии на поле вышли Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань. В свою очередь Александр Хацкевич выпустил в основе Заглембе Алексея Шевченко, Артема Сухоцкого, Артема Поляруса и Алексея Довгого. Такая армия украинцев не помогла белорусскому специалисту сдержать натиск гданьской машины.

Четыре сухих гола от Лехии оставили команду экс-тренера Динамо на последней строчке с 18-ю очками – от спасительной 15-й строчки команду отделяет 9 баллов. В свою очередь гданьцы уверенно возглавляют турнирную таблицу с 47-ю пунктами и являются главными претендентами на выход в Экстраклясу.

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