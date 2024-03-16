Олександр Хацкевич поки не може розкочегарити Заглємбе, аби витягнути його з підвалин турнірної таблиці. У черговому турі команда білоруса була розгромлена гданською Лехією (0:4).

Польша, Дивізіон 1, 24-й тур

Лехія – Заглембє Сосновєц – 4:0

Голи: Нойгебауер, 27 (п.), Мена, 50, Ремі, 59 (аг.), З'явінський, 90+4

"Наступний Ярмоленко": польського журналіста вразив український чарівник, Ротаня застерігають від "ганьби і дурості"

Українське дербі у другому дивізіоні чемпіонату Польщі між лідером і аутсайдером завершилось логічною перемогою перших. У складі гданської Лехії на поле вийшли Богдан Сарнавський, Іван Желізко та Максим Хлань. Натомість Олександр Хацкевич випустив в основі Заглембє Олексія Шевченка, Артема Сухоцького, Артема Поляруса і Олексія Довгого. Така армія українців не допомогла білоруському фахівцю стримати натиск гданської машини.

Чотири сухих голи від Лехії залишили команду екс-тренера Динамо на останній сходинці з 18-ма очками – від рятівної 15-ї сходинки команду відділяє 9 балів. Своєю чергою гданці впевнено очолюють турнірну таблиці з 47-ма пунктами і є головними претендентами на вихід в Екстраклясу.

Полісся стало заручником своїх перемог, або Чому відставка Калітвінцева не підлягає логіці