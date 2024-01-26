"Сейчас украинцы не являются легионерами. Для меня не важен паспорт футболиста. Да, конечно, будут украинцы и здесь сейчас уже играет Леша Быков. Сейчас ведем переговоры еще с некоторыми игроками из Украины, которые могут приехать на контракт. Кто-то также будет приезжать на просмотр.

Хацкевич подпишет украинца в европейский клуб, – СМИ

Есть еще поляки, также есть предложения по другим футболистам из Европейского Союза. Поэтому мы в процессе просмотра и видео, и вживую. Трансфер Довгого в Заглембе? Да. Леша уже здесь и сегодня (23 января – прим.). он прошел медицинский осмотр. В принципе, если все нормально, то мы подпишем с ним контракт", – приводит слова Хацкевича Український футбол.

Напомним, экс-тренер киевского Динамо недавно возглавил Заглембе Сосновец, куда сватают хавбека Руха Алексея Довгого.

Хацкевича зрадили найближчі соратники – ще однієї помилки його репутація не переживе