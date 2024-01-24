Хацкевич подпишет украинца в европейский клуб, – СМИ
Полузащитник Руха Алексей Довгий вскоре должен стать подопечным Александра Хацкевича в Польше.
Довгий успел успешно пройти медосмотр и подписать контракт с Заглембе (Сосновец), который недавно возглавил Александр Хацкевич, информирует ТаТоТаке.
"Идите нах*й": Хацкевич послал российских журналистов, требовавших объяснений слов о сраной России
Контракт рассчитан на полгода. Клуб пока не объявлял о трансфере официально. Довгий мог продолжить выступления в УПЛ – хавбеком интересовался Верес. В Рухе, за который выступал Алексей, ему предлагали тренерскую работу с акцентом на общую физическую подготовку.
Напомним, Довгий в текущем сезоне за первую команду Руха провел лишь один матч, получая игровое время в составе резервной команды во Второй лиге (1 гол в 10 играх). Transfermarkt оценивает 34-летнего ветерана в 100 тысяч евро.
Хацкевича зрадили найближчі соратники – ще однієї помилки його репутація не переживе