Довгий успел успешно пройти медосмотр и подписать контракт с Заглембе (Сосновец), который недавно возглавил Александр Хацкевич, информирует ТаТоТаке.

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Контракт рассчитан на полгода. Клуб пока не объявлял о трансфере официально. Довгий мог продолжить выступления в УПЛ – хавбеком интересовался Верес. В Рухе, за который выступал Алексей, ему предлагали тренерскую работу с акцентом на общую физическую подготовку.

Напомним, Довгий в текущем сезоне за первую команду Руха провел лишь один матч, получая игровое время в составе резервной команды во Второй лиге (1 гол в 10 играх). Transfermarkt оценивает 34-летнего ветерана в 100 тысяч евро.

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