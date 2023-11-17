Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич обратился к Олегу Лужному, с которым они вместе работали в период с 2017 по 2019 годы.

"Мне пришлось поработать с настоящим профессионалом, как он говорит. Но я знаю одно: что если ты делаешь добро человеку, то надо отойти на безопасное расстояние, а то благодарной волной тебя может накрыть. Вот так могу сказать

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Пусть он приведет список футболистов, которых я пригласил. Может, у него были какие-то варианты. Но от него я не слышал никакого предложения по усилению нашей команды. Нет, было одно. Это был левый защитник Василий Кравец в то время, когда у нас на этой позиции играли Пиварич и Миколенко", – цитирует Хацкевича FanDay.

Напомним, Хацкевич и Лужный вместе работали в Динамо в период с 2017 по 2019 годы. Пока команду "бело-синих" возглавляет Александр Шовковский. Динамо находится на 8 строчке с 19 баллами, но киевляне сыграли только 11 матчей чемпионата.

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