Олег Лужный признался, почему "бело-синим" за время его работы ассистентом Александра Хацкевича не удалось обойти Шахтер в чемпионской гонке.

"В Динамо меня приглашали под интересный проект и Хацкевич уверял, что мы строим супер-команду. Впрочем, впоследствии стало понятно, что обещания Александра не соответствуют действительности.

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Он позвал в команду игроков, которые и близко не соответствовали уровню клуба и поставленным задачам. Возможности качественно усилиться и получить хорошие результаты у Динамо тогда были.

Я знаю, что есть такой "футбольный специалист" Шаблий, который сыграл большую роль в этих трансферах. Я спрашивал у Хацкевича, зачем он берет в команду этих футболистов, но он не мог мне этого объяснить. Я люблю профессионализм и честность – сам такой и требую от людей такого же отношения. К сожалению, этого там я не увидел", – цитирует Лужного Sportarena.

Напомним, специалист работал в тренерском штабе Александра Хацкевича с 2017 по 2019 годы – "бело-синие" тогда не смогли навязать конкуренцию Шахтеру, ограничившись серебряными медалями чемпионата.

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