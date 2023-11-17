Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич звернувся до Олега Лужного, з яким вони разом працювали в період з 2017 по 2019 роки.

"Мені довелося попрацювати зі справжнім професіоналом, як він каже. Але я знаю одне: що якщо ти робиш добро людині, то треба відійти на безпечну відстань, а то хвилею подяки тебе може накрити. Ось так можу сказати

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Нехай тоді він наведе список футболістів, яких я запросив. Може, він мав якісь варіанти. Але від нього я не чув жодної пропозиції щодо посилення нашої команди. А ні, було одне. Це був лівий захисник Василь Кравець у той час, коли у нас на цій позиції грали Пиварич та Миколенко", – цитує Хацкевича FanDay.

Нагадаємо, Хацкевич і Лужний разом працювали в Динамо в період з 2017 по 2019 роки. Наразі команду "біло-синіх" очолює Олександр Шовковський.Динамо перебуває на 8 сходинці з 19 балами, але кияни зіграли тільки 11 матчів чемпіонату.

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