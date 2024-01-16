Заглембє Сосновєц на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Олександра Хацкевича на посаду головного тренера команди.

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Контракт із білоруським фахівцем розрахований до 30 червня 2024 року. Про інших членів тренерського штабу стане відомо пізніше. Зазначимло, що Заглембє Сосновєц наразі перебуває на дні другого дивізіону та ризикує впасти ще нижче.

Нагадаємо, після звільнення з Динамо у 2019-му білоруський фахівець прийняв запрошення з Росії і очолив волгоградський Ротор, в якому пропрацював 2 роки. Він зумів вивести команду в елітний дивізіон після 16 років перерви, але розвинути успіх там не вдалось. У вересні 2022-го він працевлаштувався у кіпрській Карміотіссі, але протримався там лише півтора місяця.

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