Белорусский специалист Александр Хацкевич, который недавно со скандалом покинул Заглембе Сосновец признался, согласится ли возглавить еще какую-то польскую команду.

– Хотите продолжить работу в Польше?

– Почему нет?

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– Вас не пугает этот инцидент на тренировке? Такие ситуации случаются и в других клубах Польши.

– Ссылаясь на ваши слова, могу в шутку сказать, что по крайней мере в других клубах не бьют тренеров.

– Это правда, поэтому они иногда бьют игроков.

– Этот инцидент не повлиял на мое общее впечатление от Польши, какая там атмосфера, как они поддерживают команды. И они (хулиганы, – прим.) даже не знали своих игроков, – цитирует Хацкевича Przeglad Sportowy Onet.

Напомним, Хацкевич возглавил Заглембе 16 января и не сумел выиграть с командой ни одного матча. Белорусский специалист ушел после того, как группа фанатов в масках пришла на тренировку, угрожала и даже применила силу в отношении экс-наставника Динамо.

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