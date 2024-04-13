Білоруський фахівець Олександр Хацкевич, який нещодавно зі скандалом покинув Заглембє Сосновець зізнався, чи погодиться очолити ще якусь польську команду.

– Хочете продовжити роботу в Польщі?

– Чому ні?

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– Вас не лякає цей інцидент на тренуванні? Такі ситуації трапляються і в інших клубах Польщі.

– Посилаючись на ваші слова, можу жартома сказати, що принаймні в інших клубах не б'ють тренерів.

– Це правда, тому вони іноді б'ють гравців.

– Цей інцидент не вплинув на моє загальне враження від Польщі, яка там атмосфера, як вони підтримують команди. І вони (хулігани, – прим.) навіть не знали своїх гравців, – цитує Хацкевича Przeglad Sportowy Onet.

Нагадаємо, Хацкевич очолив Заглембє 16 січня і не зумів виграти з командою жодного матчу. Білоруський фахівець пішов після того, як група фанатів у масках прийшла на тренування, погрожувала і навіть застосувала силу щодо екс-наставника Динамо.

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