"Если проанализируем последние четыре игры, которые сыграло Динамо, то смена Луческу на Шовковского однозначно пошла в плюс. До этого результаты были отвратительные и видно было, что сама атмосфера в команде была тоже не на самом высоком уровне. Динамо нужно прибавить в стабильности и в результатах.

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Что сегодня изменилось в игре Динамо? Они не претендуют играть первым номером. Команда больше на переходном таком футболе, на контратаках забивает мячи. Ну и начали забивать с прямых стандартов. При Луческу, по-моему, последний раз гол забили со стандартного положения, когда еще с Ференцварошем играли, Попов тогда забил, именно после штрафного. Я знаю, что при Луческу команда над стандартами вообще не работала, а сейчас они работают над этим компонентом и это приносит свои плоды.

У Динамо всегда задача – борьба только за чемпионство, а как будет по весне... Я уверен, что Динамо один из фаворитов в борьбе за чемпионство. Если еще месяц назад это было бы следующим образом: "Да, Динамо могло бы зацепиться за тройку", то сегодня я вам говорю, что Динамо – один из фаворитов", – цитирует Хацкевича Український футбол.

Напомним, после 14-ти туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет пятым, набрав 28 очков, и имеет три игры в запасе.

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