"Летом у меня был вариант из Европы. Там был довольно серьезный интерес. Со мной связывались представители этого клуба, мы общались.

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Тренер уже хотел со мной переговорить по каким-то моментам: как я себя вижу, на какой позиции больше. Они были заинтересованы во мне. И клуб знал об этом интересе – они сразу вышли на СК Днепр-1. Но потом все затихло и мне никто ничего не сказал.

Как я понимаю, они не договорились по цене. Теперь уже можно назвать клуб – это был бельгийский Лёвен", – сказал Гуцуляк в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, в текущем сезоне Алексей провел за днепрян 21 матч, в котором забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

К слову, летом в бельгийский Вестерло перебрался капитан Динамо Сергей Сидорчук.

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