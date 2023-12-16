"Якщо проаналізуємо останні чотири гри, які зіграло Динамо, то зміна Луческу на Шовковського однозначно пішла в плюс. До цього результати були огидні і видно було, що сама атмосфера в команді була теж не на найвищому рівні. Динамо потрібно додати в стабільності і в результатах.

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Що сьогодні змінилося у грі Динамо? Вони не претендують грати першим номером. Команда більше на перехідному такому футболі, на контратаках забиває м'ячі. Ну і почали забивати з прямих стандартів. За Луческу, по-моєму, останній раз гол забили зі стандартного положення, коли ще з Ференцварошем грали, Попов тоді забив, саме після штрафного. Я знаю, що за Луческу команда над стандартами взагалі не працювала, а зараз вони працюють над цим компонентом і це приносить свої плоди.

У Динамо завжди завдання – боротьба тільки за чемпіонство, а як буде по весні... Я впевнений, що Динамо – один із фаворитів у боротьбі за чемпіонство. Якщо ще місяць тому це було б наступним чином: "Так, Динамо могло б зачепитися за трійку", то сьогодні я вам кажу, що Динамо – один із фаворитів", – цитує Хацкевича Український футбол.

Нагадаємо, після 14-ти турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятим, набравши 28 очок, і має три гри в запасі.

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